Трамп про свою зачіску: Я намагаюся приховати цю лисину, як тільки можу (відео)

Америкакнський президент також показав секрети своєї укладки.

Американський президент Дональд Трамп на щорічній конференції консервативних активістів пожартував на рахунок своєї зачіски.

Відео, на якому Трамп жартує над собою, оприлюднив The Guardian.Також на ньому американський президент показав секрети своєї укладки.

" Я, як тільки можу, намагаюся приховати цю лисину. Люди... Я тяжко працюю над цим", - сказав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі з'явилося відео, як вітер в аеропорту зіпсував зачіску президента США Дональда Трампа, оголивши лисину.

При цьому американський журналіст, у своїй скандальній книзі про Трампа "Вогонь і лють: Білий дім Трампа зсередини" написав, що зачіска президента — результат процедури з пересадки волосся. Про це журналіст нібито дізнався зі слів Іванки Трамп.