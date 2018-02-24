Трамп про свою зачіску: Я намагаюся приховати цю лисину, як тільки можу (відео)

14:57, 24 лютого 2018
Курйози
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Дональд Трамп / REUTERS

Відео, на якому Трамп жартує над собою, оприлюднив The Guardian.Також на ньому американський президент показав секрети своєї укладки.

" Я, як тільки можу, намагаюся приховати цю лисину. Люди... Я тяжко працюю над цим", - сказав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі з'явилося відео, як вітер в аеропорту зіпсував зачіску президента США Дональда Трампа, оголивши лисину.

При цьому американський журналіст, у своїй скандальній книзі про Трампа "Вогонь і лють: Білий дім Трампа зсередини" написав, що зачіска президента — результат процедури з пересадки волосся. Про це журналіст нібито дізнався зі слів Іванки Трамп.

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Теги: #зачіска Трампа#лисина Трампа