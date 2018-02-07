Вітер оголив лисий череп Трампа й видав його секрет (відео)

Блогер показав, як вітер видав секрет Трампа - дивну зачіску.

З'явилося відео, як вітер в аеропорту зіпсував зачіску президента США Дональда Трампа, оголивши лисину.

Відео виклав на своїй сторінці у Facebook російський блогер Рустем Адагамов.

"Вітер в аеропорту невдало оголив лисий череп американського президента. Тепер ми знаємо, звідки і куди Трамп зачісує", - йдеться у його повідомленні.

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Раніше журналіст Майкл Вулф розповів, чому у президента США Дональда Трампа така зачіска. У книзі "Вогонь і лють: Білий дім Трампа зсередини" він написав, що зачіска Трампа — результат процедури з пересадки волосся. Про це він нібито дізнався зі слів Іванки Трамп.

"Вона часто розповідала друзям про технічну сторону цього питання. Після пересадки волосся лиса маківка оточена кучерявими волоссям спереду і по боках. Воно спрямоване з усіх сторін таким чином, щоб зійтися в центрі, потім зачесане назад і зафіксоване гелем", — пише Вулф.