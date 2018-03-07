"Поверни мені мої $20!": щура застукали на крадіжці грошей (відео)

13:23, 07 березня 2018
Курйози
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Відеозапис з твариною опублікувало видання Daily Mail. З пацюком бореться чоловік, який знімає відео, але все це марно.

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Іноді, як можна побачити в ролику, тварина навіть хапає одразу дві купюри. Але нарешті чоловікові набридає боротьба з гризуном.

Раніше в мережі з'явилися зняті в Перу кадри, на яких щур стоїть у кухонній раковині на задніх лапах і "приймає душ". Дивно, але тварина робить це, як людина: тре пахви, голову, рясно намилившись.

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Теги: #щур долари#щур краде