"Поверни мені мої $20!": щура застукали на крадіжці грошей (відео)

Ролик закінчується черговою спробою щура вкрасти долари.

Американці застукали свою щура за крадіжкою грошей. Він намагається поцупити 20-доларові купюри у клітку.

Відеозапис з твариною опублікувало видання Daily Mail. З пацюком бореться чоловік, який знімає відео, але все це марно.

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Іноді, як можна побачити в ролику, тварина навіть хапає одразу дві купюри. Але нарешті чоловікові набридає боротьба з гризуном.

Раніше в мережі з'явилися зняті в Перу кадри, на яких щур стоїть у кухонній раковині на задніх лапах і "приймає душ". Дивно, але тварина робить це, як людина: тре пахви, голову, рясно намилившись.