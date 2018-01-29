Такого ви ще не бачили: щур "прийняв душ" з милом, як людина (відео)

16:09, 29 січня 2018
Курйози
8877 0
Гризун потрапив на відео під час водних процедур / Скріншот

Дивно, але тварина робить це, як людина: тре пахви, голову, гарно намилившись, передає Daily Mail.

"Ніколи в житті такого не бачив... Щур мився близько 30 секунд, а потім втік. Думаю, він просто хотів добряче відмитися", — прокоментував побачене 36-річний діджей Корреа, який застав гризуна на своїй кухні.

Раніше щур викликав паніку у вагоні метро Нью-Йорка. Цей інцидент один зі свідків зняв на відео.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #щур миється#щур приймає ванну