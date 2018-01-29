Такого ви ще не бачили: щур "прийняв душ" з милом, як людина (відео)

Знятий діджеєм ролик з пацюком у кухонній раковині зібрав мільйони переглядів за кілька днів.

У мережі з'явилися зняті в Перу кадри, на яких щур стоїть у кухонній раковині на задніх лапах і "приймає душ".

Дивно, але тварина робить це, як людина: тре пахви, голову, гарно намилившись, передає Daily Mail.

"Ніколи в житті такого не бачив... Щур мився близько 30 секунд, а потім втік. Думаю, він просто хотів добряче відмитися", — прокоментував побачене 36-річний діджей Корреа, який застав гризуна на своїй кухні.

Раніше щур викликав паніку у вагоні метро Нью-Йорка. Цей інцидент один зі свідків зняв на відео.