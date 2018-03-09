У Тернополі школяр «замінував» дім своєї вчительки, щоб не йти на заняття з танців

Хлопець зателефонував до викладачки з телефону однокласниці та повідомив про мінування, так його і знайшли.

У Тернополі школяр, щоб не йти на заняття, «замінував» житло своєї вчительки.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 7 березня на лінію «102» надійшло повідомлення від жительки Тернополя, яка повідомила, що до неї зателефонувала невідома особа і повідомила про замінування її помешкання.

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У ході проведених оперативних заходів стало відомо, що дзвінок був здійснений з мобільного телефону, який належить неповнолітній жительці Тернопільського району. Як розповіла школярка, свій засіб зв’язку вона надала однокласникові, який і здійснив дзвінок. Хлопець зізнався, що зателефонував до викладачки, аби не йти на заняття з танців.

Працівники поліції склали на матір «неповнолітнього жартівника» адміністративні матеріали відповідно до статті 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх заміняють, обов’язків щодо виховання дітей».

Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині на дискотеці побили музикантів, тому що не сподобався їхній репертуар.