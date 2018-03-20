"Бабах! Що, вс**лися?": у мережі з'явилося тролінг-відео з Надією Савченко

В 16-секундному ролику Савченко звертається до колег-депутатів, стоячи у залі парламенту.

У мережі з'явилося дивне 16-секундне відео з нардепом Надією Савченко у Верховній Раді.

Ролик був опублікований на YouTube. "Бабах! Що, всра**ся?", - говорить нардеп в ньому, тролячи своїх колег з ВР, стоячи у залі парламенту.

Жодних коментарів ні від Савченко, ні від її сестри Віри щодо відеозапису поки не надходило.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «неспростовні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту в сесійній залі ВР.