"Міцний горішок-7" або "Біжи, Надя, біжи": реакція соцмереж на звинувачення Савченко в підготовці теракту

Луценко заявив, що слідство має неспростовні докази, що Надія Савченко особисто давала вказівки щодо підготовки теракту.

Народного депутата Надію Савченко звинуватили у підготовці теракту у Верховній Раді України.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство має неспростовні докази, що Надія Савченко особисто давала вказівки по підготовці теракту.

"Особисто планувала..., особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі - урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе", - заявив генпрокурор.

Генеральна прокуратура вже внесла до парламенту подання на зняття недоторканності і арешт Савченко.

У соціальних мережах вже відреагували на звинувачення на адресу Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Надію Савченко підозрюють у співучасті і підготовці державного перевороту в Україні у справі голови центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, прихованим у меблях. Рубана підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі висунуті йому звинувачення і заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 60 діб.

9 березня голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабні теракти, які могли бути здійснені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом з ватажками «ДНР» готував теракти в центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинку.