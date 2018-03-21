Собака-"двійник" Іванки Трамп підкорила мережу (фото)

Знімок із собакою у короткий час став вірусним.

У мережі було опубліковано фото собаки, яка нагадує доньку президента США Іванку Трамп.

Знімок з твариною зібрав 294 тисячі лайків і понад 100 тисяч коментарів, пише The Mashable.

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Опублікований в Twitter знімок вже став вірусним, а користувачі бачать у тварині з довгим білим хвостом схожість з Іванкою Трамп.

Раніше однорічна собака ши-пу Йоджі стала справжньою зіркою мережі. Користувачі помітили, що у тварини - людське обличчя.

Власниця собаки Шанталь Деджардін розповіла, що вона ніколи не помічала схожості собаки з людиною.