Собака-"двійник" Іванки Трамп підкорила мережу (фото)
14:31, 21 березня 2018Курйози
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Знімок із собакою у короткий час став вірусним.
Собака-"двійник" Іванки Трамп / фото twitter.com/witchpuppy
У мережі було опубліковано фото собаки, яка нагадує доньку президента США Іванку Трамп.
Знімок з твариною зібрав 294 тисячі лайків і понад 100 тисяч коментарів, пише The Mashable.
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Опублікований в Twitter знімок вже став вірусним, а користувачі бачать у тварині з довгим білим хвостом схожість з Іванкою Трамп.
Раніше однорічна собака ши-пу Йоджі стала справжньою зіркою мережі. Користувачі помітили, що у тварини - людське обличчя.
Власниця собаки Шанталь Деджардін розповіла, що вона ніколи не помічала схожості собаки з людиною.
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