Пес з людським обличчям здивував мережу (фото, відео)

12:30, 13 березня 2018
Курйози
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Собака вразила користувачів соцмереж / фото Chantal Desjardins

Власниця собаки Шанталь Деджардін розповіла, що вона ніколи не помічала схожості свого собаки з людиною, передає BuzzFeed.

Та коли вона розмістила фото пса на сторінці у Facebook, на цю особливість звернули увагу користувачі. "Мої друзі здивувалися", – розповіла Деджардін.

фото Chantal Desjardins

Раніше кумедний запис із собакою, який не може зайти у відчинені двері, став вірусним. Він набрав багато переглядів та безліч коментарів.

Так, власник знімає свого пса, який стоїть за дверима й проситься у будинок. Та суть у тому, що двері не зачинені.

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Теги: #собака Йоджі#фото собаки