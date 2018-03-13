Пес з людським обличчям здивував мережу (фото, відео)

Багато користувачів здивувалися "неймовірно людським очам" собаки.

Однорічний собака ши-пу Йоджі став справжньою зіркою мережі. Користувачі помітили, що тварина має людське обличчя.

Власниця собаки Шанталь Деджардін розповіла, що вона ніколи не помічала схожості свого собаки з людиною, передає BuzzFeed.

Та коли вона розмістила фото пса на сторінці у Facebook, на цю особливість звернули увагу користувачі. "Мої друзі здивувалися", – розповіла Деджардін.

Раніше кумедний запис із собакою, який не може зайти у відчинені двері, став вірусним. Він набрав багато переглядів та безліч коментарів.

Так, власник знімає свого пса, який стоїть за дверима й проситься у будинок. Та суть у тому, що двері не зачинені.