Пес з людським обличчям здивував мережу (фото, відео)
12:30, 13 березня 2018Курйози
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Багато користувачів здивувалися "неймовірно людським очам" собаки.
Собака вразив користувачів соцмереж / фото Chantal Desjardins
Однорічний собака ши-пу Йоджі став справжньою зіркою мережі. Користувачі помітили, що тварина має людське обличчя.
Власниця собаки Шанталь Деджардін розповіла, що вона ніколи не помічала схожості свого собаки з людиною, передає BuzzFeed.
Та коли вона розмістила фото пса на сторінці у Facebook, на цю особливість звернули увагу користувачі. "Мої друзі здивувалися", – розповіла Деджардін.
фото Chantal Desjardins
Раніше кумедний запис із собакою, який не може зайти у відчинені двері, став вірусним. Він набрав багато переглядів та безліч коментарів.
Так, власник знімає свого пса, який стоїть за дверима й проситься у будинок. Та суть у тому, що двері не зачинені.
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