Українська порнозірка поскаржилася на зґвалтування під час зйомок БДСМ-фільму

Порноакторка Ніккі Бенц стверджує, що під час зйомок її били в обличчя, по голові і грудях.

Порноакторка українського походження Ніккі Бенц (справжнє ім'я Алла Мончак) подала позов у розмірі $5 млн на порностудію Brazzers за сексуальне насильство, якого зазнала з боку режисера Тоні Т.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Бенц стверджує, що під час зйомок її били в обличчя, по голові і грудях, викликавши кровотечу. Їй також «вливали воду в рот, змушуючи її захлинатися». Також, за її словами, режисер примусив її дати інтерв'ю для порнофільму, в якому їй довелося сказати, що вона продовжить зніматися в роботах Тоні Т. Інакше їй погрожували не заплатити.

Акторка поскаржилася, що вищеперелічених сцен в сценарії не було. Крім Brazzers, вона подала в суд на Тоні Т і порноактора Рамона Номара, який знімався з нею в фільмі.

Зйомки порнофільму пройшли в кінці 2016 року. Тоді Бенц розповідала про подію в Twitter. Вона стверджувала, що неодноразово просила зупинити зйомку, але на неї не звертали уваги.

Ніккі Бенц - канадська порнографічна акторка, ведуча і колишня модель українського походження. Народилася Алла 11 грудня 1981 року в Маріуполі в сім'ї інженерів. В 7 років переїхала з батьками в Торонто, Канада. Ще до 18-річчя стала працювати моделлю, позувала у бікіні.

Як повідомляв УНІАН, раніше порноактриса заявила про погрози після інтимної близькості з Трампом.