Порноактриса заявила про погрози після інтимного зв'язку з Трампом

За її словами, 12 років тому у неї і Трампа був секс за взаємною згодою. Після цього, розповіла актриса, фізичної близькості між ними більше не було, проте в 2011 році, через п'ять років, їй почали надходити погрози.

Порноактриса Стормі Дэниеэлс в інтерв'ю телеканалу CBS розповіла про погрози після її інтимного зв'язку з Дональдом Трампом у 2006 році.

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Про це повідомляє Associated Press. За її словами, 12 років тому у неї і Трампа був секс за взаємною згодою. Після цього, розповіла актриса, фізичної близькості між ними більше не було, проте в 2011 році, через п'ять років, їй почали надходити погрози.

Деніелс заявила, що тоді до неї підійшов чоловік і порадив «залишити Трампа в спокої», після чого звернувся до її маленької дочки і сказав, що «було би дуже шкода, якби з твоєю мамою щось сталося».

У 2016 році, у розпал виборчої кампанії майбутнього президента, порноактриса отримала $130 тис. за мовчання про зв'язки з Трампом.

Адвокат президента Майкл Коен підтверджує, що платив актрисі ці гроші, однак спростовує той факт, що Трамп вступав в інтимні стосунки з Деніелс.