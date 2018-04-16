"Відповідь" санкціям США: російський депутат похвалився розтоптаним iPad (відео)

Ярославський депутат закликає своїх колег поступати аналогічно, щоб "показати приклад".

Депутат муніципалітету російського міста Ярославль лікар Дмитро Петровський розчавив планшет iPad в знак протесту проти антиросійських санкцій США.

«А ти розтоптав свій айфон? Або Айпад?», – написав депутат, виклавши відповідне відео на свій сторінці в Facebook.

«У нашій країні планується заборона на американські товари - ми, депутати, повинні показати приклад», – пише Петровський у коментарях до запису.

Користувачі соцмережі висловлюють подив і нерозуміння такого жесту.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня США запровадили санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, і ще 17 російських вищих посадових осіб.

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Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ із соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету Ради федерації РФ Костянтин Косачов, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також під санкції потрапили російська державна компанія "Рособоронекспорт", банк "Російська фінансова корпорація", холдинг "Російські машини", група компаній "Ренова" і російська алюмінієва компанія "Русал".

Запровадження нових санкцій США проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, спровокувало різке падіння рубля і вартості акцій цих компаній.

Зокрема, за даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), лише 9 квітня російські олігархи втратили понад 15 млрд дол.