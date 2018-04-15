США попередили Росію про підготовку нових санкцій за підтримку Асада - ЗМІ

Посол США у РФ направив російській стороні відповідний лист.

Сполучені Штати Америки попередили Російську Федерацію про підготовку нових санкцій за підтримку режиму президента Сирії Башара аль-Асада.

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Як повідомляє російська газета "Коммерсантъ", днями посол США Джон Хантсман направив відповідний лист до Міністерства закордонних справ РФ.

У листі йдеться, що влада США готує нові санкції проти Росії.

"Цього разу просто «за підтримку» сирійського президента Башара Асада. Президент США Дональд Трамп неодноразово називав Башара Асада «твариною», винною в організації хімічних атак стосовно власного населення", - повідомляє газета.

У зв'язку з цим відзначається, що в першій частині листа "йдеться про мотивацію силової операції, здійсненої щодо Сирії американцями і їхніми союзниками".

"На думку США, сирійська влада винна в застосуванні хімічної зброї стосовно власного населення, і міжнародне співтовариство зобов'язане вжити заходів, аби зупинити Башара Асада", - повідомляє видання.

"У другій же частині свого послання Джон Хантсман інформує Москву, що Вашингтон має намір ввести щодо неї нові санкції. Цього разу - «за підтримку сирійського режиму»", - пише газета.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ударів по трьох об'єктах у Сирії, які, ймовірно, пов'язані з виробництвом і зберіганням хімічної зброї. Операція стала відповіддю на ймовірне застосування хімічної зброї в місті Думі у Східній Гуті, де 7 квітня загинули від 70 до 100 осіб.