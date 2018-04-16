"Чікен файт": три п'яних подружки побилися в літаку на висоті 9 кілометрів (відео)

Спочатку дівчата пили горілку на борту літака, а в іспанському Тенеріфе їх вже зустрічала поліція.

Під час рейсу з англійського Гатвіка в іспанський Тенеріфе на борту літака авіакомпанії EasyJet сталася бійка між трьома п'яними дівчатами.

Як повідомляє The Sun, конфлікт між трьома п'яними подругами стався під час польоту на висоті 30 тисяч футів (трохи більше 9 кілометрів).

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Очевидці зняли на відео, як члени екіпажу рознімають авіадебоширок, що б'ються і хапають одна одну за волосся.

"Ніхто не очікував, що це відбудеться. Вони явно були подругами, сиділи, розпивали горілку Grey Goose і обіймалися. Але через хвилину вони почали сперечатися і кричати один на одного, використовуючи нецензурні вирази. Інші пасажири поскаржилися екіпажу, і стюардеса забрала у них горілку. Після цього брюнетка накинулася на блондинку з криком і почала видирати їй волосся. Ми перелякалися, що хтось може серйозно постраждати", - розповіла пасажирка літака Енджі Діллоуей.

Представники авіакомпанії повідомили, що в аеропорту Тенеріфе п'яних дебоширок чекала поліція.

Відео: thesun.co.uk