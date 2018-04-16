"Чікен файт": три п'яних подружки побилися в літаку на висоті 9 кілометрів (відео)

16:48, 16 квітня 2018
Курйози
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляє The Sun, конфлікт між трьома п'яними подругами стався під час польоту на висоті 30 тисяч футів (трохи більше 9 кілометрів).

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Очевидці зняли на відео, як члени екіпажу рознімають авіадебоширок, що б'ються і хапають одна одну за волосся.

"Ніхто не очікував, що це відбудеться. Вони явно були подругами, сиділи, розпивали горілку Grey Goose і обіймалися. Але через хвилину вони почали сперечатися і кричати один на одного, використовуючи нецензурні вирази. Інші пасажири поскаржилися екіпажу, і стюардеса забрала у них горілку. Після цього брюнетка накинулася на блондинку з криком і почала видирати їй волосся. Ми перелякалися, що хтось може серйозно постраждати", - розповіла пасажирка літака Енджі Діллоуей.

Представники авіакомпанії повідомили, що в аеропорту Тенеріфе п'яних дебоширок чекала поліція.

Відео: thesun.co.uk
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Теги: #літак#алкоголь#бійка#горілка