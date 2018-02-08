У США літак повернувся в аеропорт через голого пасажира, який закрився у туалеті
Пасажирський літак авіакомпанії Alaska Airlines повернувся в аеропорт вильоту в місті Анкорідж в штаті Аляска через голого пасажира, який закрився у туалеті. На борту Boeing 737, який прямував рейсом Анкоридж-Сіетл, перебувало 178 пасажирів.
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Про це повідомляє РБК з посиланням на місцевий телеканал KTVA. "У літаку був чоловік, який забарикадувався або замкнувся в туалеті. Бортпровідники виявили, що він був голий", - сказав представник поліції.
Пасажир не слідував інструкціям бортпровідників, у зв'язку з чим екіпаж прийняв рішення здійснити посадку в аеропорту вильоту. Після приземлення лайнера пасажира затримали співробітники правоохоронних органів.
Як повідомляв УНІАН, раніше в США зірвав рейс горобець, який причаївся в літаку.