У США літак повернувся в аеропорт через голого пасажира, який закрився у туалеті

"У літаку був чоловік, який забарикадувався або замкнувся в туалеті. Бортпровідники виявили, що він був голий", - повідомили у поліції.

Пасажирський літак авіакомпанії Alaska Airlines повернувся в аеропорт вильоту в місті Анкорідж в штаті Аляска через голого пасажира, який закрився у туалеті. На борту Boeing 737, який прямував рейсом Анкоридж-Сіетл, перебувало 178 пасажирів.

Читайте такожЖінка намагалася взяти на борт павича для "емоційної підтримки" (фото, відео)

Про це повідомляє РБК з посиланням на місцевий телеканал KTVA. "У літаку був чоловік, який забарикадувався або замкнувся в туалеті. Бортпровідники виявили, що він був голий", - сказав представник поліції.

Пасажир не слідував інструкціям бортпровідників, у зв'язку з чим екіпаж прийняв рішення здійснити посадку в аеропорту вильоту. Після приземлення лайнера пасажира затримали співробітники правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США зірвав рейс горобець, який причаївся в літаку.