"Це я на робочому корпоративі": песик-соціопат став зіркою мережі (відео)
08:53, 19 квітня 2018Курйози
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Відео з втечею цуценяти опинилося у топ Reddit, зібравши майже 1,4 тисячі коментарів.
Цуценя-соціопат стало зіркою мережі
Цуценя англійського бульдога відмовився веселитися з іншими собаками в тренувальному центрі і стало зіркою мережі.
Тварина прославилася у мережі, адже під відео з нею користувачі розгорнули цілу дискусію, намагаючись встановити причину такої поведінки пса. Запис з бульдогом був опублікований на ресурс Reddit.
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Одні користувачі припускають, що він злякався або ж знітився, інші вважають, що він просто ледачий, щоб гратися з іншими собаками.
Варто зазначити, що багато хто порівнював себе з псом у певних життєвих ситуаціях. "Це я на своїх робочих корпоративах", - жартують одні. "Це я навколо натовпу людей", — відповідають інші.
Раніше мережу підкорило відео, як кішки напали на собаку і довго його переслідували, поки не вигнали з двору.
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