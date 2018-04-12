Злюки-коти: мережу підкорило відео, як агресивні кішки напали на собаку (відео)

Псові добряче дісталося від розлюченої "банди".

Мережу підкорило відео, як кішки напали на собаку і довго його переслідували, поки не вигнали з двору.

У ролику можна побачити, як спочатку кішки готувалися до організованого нападу. Як за командою, вони гуртом оточили непроханого гостя та почали стрибати до нього, випускаючи пазурі. Собаці нічого не залишалося, як чимдуж чкурнути з двору. Від гарячої вдачі пухнастиків постраждали і їхні господарі. Одному із них розлючений кіт вчепився у руку.

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