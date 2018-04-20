"Забув мову": терорист Захарченко знову оконфузився (відео)

16:51, 20 квітня 2018
Курйози
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Він повеселив своєю нездатністю вимовляти слова. Відео із терористом "ДНР" опублікували в YouTube.

Захарченко приїхав дегустувати помідори в теплиці Зугреса й під час інтерв'ю ресурсам бойовиків не зміг вимовити слово "експериментальні". У мережі вже кепкують з нього.

Раніше ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко застряг у ліфті під час візиту в гуртожиток в окупованому Донецьку. Він у темному ліфті нібито "кричав і кляв усе на світі так, ніби  побачив Яроша в кабіні", повідомляв блогер.

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Теги: #захарченко#конфуз