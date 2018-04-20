"Забув мову": терорист Захарченко знову оконфузився (відео)
16:51, 20 квітня 2018Курйози
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У мережі кепкують з ватажка терористів, кажуть, що він "забув мову", "забув і те, чого не знав", "об'ївся помідорів".
Конфуз Захарченка
Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко переїв "республіканських" помідорів й оконфузився.
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Він повеселив своєю нездатністю вимовляти слова. Відео із терористом "ДНР" опублікували в YouTube.
Захарченко приїхав дегустувати помідори в теплиці Зугреса й під час інтерв'ю ресурсам бойовиків не зміг вимовити слово "експериментальні". У мережі вже кепкують з нього.
Раніше ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко застряг у ліфті під час візиту в гуртожиток в окупованому Донецьку. Він у темному ліфті нібито "кричав і кляв усе на світі так, ніби побачив Яроша в кабіні", повідомляв блогер.
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