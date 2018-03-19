Ватажок "ДНР" оконфузився: у Захарченка сталася істерика після того, як він застряг у ліфті

Ліфт розблокували за 3-4 хвилини, а ватажка терористів випустили.

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко застряг у ліфті під час візиту в гуртожиток в окупованому Донецьку.

"Захарченко приїжджав перевіряти гуртожиток в районі студмістечка. За ідеєю роспропагандистів, все повинно було вийти тіп-топ: на камери була б солодка заява, мовляв, ми для тих, хто втратив житло, дивіться, що побудували. Сюжет зняли. Правда, не зняли й чисто випадково забули одну деталь", - пише блогер Фашик Донецький на "Обозревателе".

Читайте такожУ Донецьку відкрився ресторан "Сепар" (фото)

Він зазначив, що перед зйомками чергового популістського ролика Захарченко застряг в ліфті один.

"Чесно, не знаю, на скільки схуд Захарченко, коли він зрозумів, що ліфт його взагалі не поважає й вимкнулося світло в кабіні. Чули коли-небудь, як ніжно і спокійно будівельник кричить, коли опускає кувалду собі на мізинчику? То не крик, а шепіт", - розповів блогер.

Захарченко у темному ліфті нібито "кричав і кляв усе на світі так, ніби він побачив Яроша в кабіні", зазначив він. У підсумку ліфт розблокували за 3-4 хвилини, а ватажка терористів випустили.

Раніше повідомлялося, що ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко змінив імідж. Тепер він замість сорочки носить сорочку з краваткою.