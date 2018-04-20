Ляшка обрадували глиняною коровою у сесійній залі Ради (фото)

На фото з Ради потрапив кумедний момент неробочого спілкування Ляшка з однопартійцями.

Фотокореспондент УНІАН 20 квітня зробив у сесійній залі Ради знімок, на якому лідер Радикальної партії Олег Ляшко тримає у руках глиняну корову і радіє. Разом із ним на фото - народні депутати Ігор Мосійчук та Валерія Заружко. Навіщо Ляшку глиняна корова - невідомо.

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Раніше перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко нагадала, що наступне засідання парламенту відбудеться 15 травня. До того часу депутати мають працювати у фракціях, групах та округах.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня нардеп із "Самопомочі" опублікував у Facebook фото, на якому Юлія Тимошенко сидить поруч із Ляшко та щось йому говорить. Фракції "Батьківщини" і партії Ляшка розташовані в одному секторі, але місце Тимошенко - у другому ряду, а Ляшка - у сьомому. Виключеного із "БЮТ" 8 років назад Ляшка рідко можна побачити разом із Тимошенко, тому фото викликало бурхливу реакцію у соцмережі.