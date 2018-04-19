Вибори на носі: у соцмережі гадають, про що Тимошенко говорила з Ляшком у Раді

19:30, 19 квітня 2018
Політика
2890
Виключений 8 років тому з фракції БЮТ Ляшко знаходить спільну мову з Тимошенко / Фото facebook.com/lev.pidlisetskyy

Читайте такожТимошенко здивувала новим образом у Раді (фото)

"Напевно, відчуває хто президентом стане наступним", "Скотиняки", "Зозуленя повернулось до зозулі", "Коса і вила", - жартують користувачі у коментарях.

Один із них припустив, що в майбутньому вони стануть президентом та прем'єром. "Сплюнь", - відповів Підлісецький.

Як повідомляв УНІАН, раніше соціологи повідомили, що рейтинг Тимошенко зростає.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ляшко#Тимошенко