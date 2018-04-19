Вибори на носі: у соцмережі гадають, про що Тимошенко говорила з Ляшком у Раді

Ніхто не має гадки, про що шепотілися Тимошенко і Ляшко у сесійному залі Ради.

Нардеп із фракції "Самопоміч" Лев Підлісецький опублікував у Facebook фото із сесійного залу українського парламенту. На знімку Юлія Тимошенко сидить поруч із Олегом Ляшко і щось йому говорить.

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"Напевно, відчуває хто президентом стане наступним", "Скотиняки", "Зозуленя повернулось до зозулі", "Коса і вила", - жартують користувачі у коментарях.

Один із них припустив, що в майбутньому вони стануть президентом та прем'єром. "Сплюнь", - відповів Підлісецький.

Як повідомляв УНІАН, раніше соціологи повідомили, що рейтинг Тимошенко зростає.