Вибори на носі: у соцмережі гадають, про що Тимошенко говорила з Ляшком у Раді
19:30, 19 квітня 2018Політика
2890
Ніхто не має гадки, про що шепотілися Тимошенко і Ляшко у сесійному залі Ради.
Виключений 8 років тому з фракції БЮТ Ляшко знаходить спільну мову з Тимошенко / Фото facebook.com/lev.pidlisetskyy
Нардеп із фракції "Самопоміч" Лев Підлісецький опублікував у Facebook фото із сесійного залу українського парламенту. На знімку Юлія Тимошенко сидить поруч із Олегом Ляшко і щось йому говорить.
Читайте такожТимошенко здивувала новим образом у Раді (фото)
"Напевно, відчуває хто президентом стане наступним", "Скотиняки", "Зозуленя повернулось до зозулі", "Коса і вила", - жартують користувачі у коментарях.
Один із них припустив, що в майбутньому вони стануть президентом та прем'єром. "Сплюнь", - відповів Підлісецький.
Як повідомляв УНІАН, раніше соціологи повідомили, що рейтинг Тимошенко зростає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter