Увага на обличчя Макрона: Трамп змахнув лупу з плеча президента Франції (відео)
09:00, 25 квітня 2018Курйози
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Трамп також під час зустрічі розповів про особливі стосунки з французьким лідером.
Трамп змахнув лупу з плеча Макрона
Президент Франції Еммануель Макрон приїхав до Вашингтона на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Під час зустрічі глава американської держави сказав, що у них з Макроном "особливі стосунки", після чого змахнув лупу з плеча французького президента.
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"Я навіть змахну лупу, тут зовсім небагато... Ми повинні переконатися в тому, що він ідеальний - він ідеальний", - сказав Трамп.
Раніше у мережі висміяли президента США Дональда Трампа за часте вживання у своїй мові слова "чисто". ViceNews опублікував смішне відео, на якому Трамп вживає це слово-паразит.
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