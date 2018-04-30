"Куромаршал і його гаманець!": у мережі висміяли фото ватажків "ДНР"

18:54, 30 квітня 2018
Курйози
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Фото терористів висміяли / фото twitter.com/666_mancer

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Знімок з терористами опублікував Necro Mancer в Twitter. "Лідери "Оплоту Донбасу" Захарченко та Тимофєєв після присяги молоді "Оплоту" на вірність", - йдеться у підписі до фото.

"Клоуни", "Що за виряджені генерали?", "Куромаршал і його гаманець!", "Генерали піщаних кар'єрів", - коментують кадр у мережі.

Раніше в мережі висміяли фото, на якому зображені двоє терористів, один з яких тримає у руках серп, а інший – молот.

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Теги: #ДНР#захарченко