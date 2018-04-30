"Куромаршал і його гаманець!": у мережі висміяли фото ватажків "ДНР"
18:54, 30 квітня 2018Курйози
24473 0
На знімку позують ватажок "ДНР" і "міністр доходів і зборів" псевдореспубліки.
Фото терористів висміяли / фото twitter.com/666_mancer
Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко та "міністр доходів і зборів "ДНР" Олександр Тимофєєв розсмішили мережу новими фото.
Читайте також"Забув мову": терорист Захарченко знову оконфузився (відео)
Знімок з терористами опублікував Necro Mancer в Twitter. "Лідери "Оплоту Донбасу" Захарченко та Тимофєєв після присяги молоді "Оплоту" на вірність", - йдеться у підписі до фото.
"Клоуни", "Що за виряджені генерали?", "Куромаршал і його гаманець!", "Генерали піщаних кар'єрів", - коментують кадр у мережі.
Раніше в мережі висміяли фото, на якому зображені двоє терористів, один з яких тримає у руках серп, а інший – молот.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter