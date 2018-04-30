"Куромаршал і його гаманець!": у мережі висміяли фото ватажків "ДНР"

На знімку позують ватажок "ДНР" і "міністр доходів і зборів" псевдореспубліки.

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко та "міністр доходів і зборів "ДНР" Олександр Тимофєєв розсмішили мережу новими фото.

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Знімок з терористами опублікував Necro Mancer в Twitter. "Лідери "Оплоту Донбасу" Захарченко та Тимофєєв після присяги молоді "Оплоту" на вірність", - йдеться у підписі до фото.

"Клоуни", "Що за виряджені генерали?", "Куромаршал і його гаманець!", "Генерали піщаних кар'єрів", - коментують кадр у мережі.

Раніше в мережі висміяли фото, на якому зображені двоє терористів, один з яких тримає у руках серп, а інший – молот.