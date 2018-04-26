"Робочий і колгоспниця": у мережі висміяли безглузде фото бойовиків на Донбасі

09:26, 26 квітня 2018
Курйози
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Безглузде фото викликало насмішки / фото twitter.com/666_mancer

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Знімок в Twitter опублікував блогер під ніком Necro Mancer. "Робочий і колгоспниця", - йдеться у підписі до фото.

"Косити і забивати - це їх усе", "Це що, прелюдія гей-порно?", - коментують користувачі мережі безглузде фото.

"Робочий і колгоспниця" - пам'ятник-"символ" радянської епохи, який представляє собою скульптурну групу з двох фігур з піднятими над головами серпом і молотом.

Раніше в мережі з'явилися фото занедбаного парку біля "Донбас-Арени" в окупованому Донецьку.

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Теги: #Донбас#бойовики#фото