"Робочий і колгоспниця": у мережі висміяли безглузде фото бойовиків на Донбасі

Блогер проводить аналогію між опублікованими знімком з терористами і радянським пам'ятником.

У мережі висміяли фото, на якому зображені двоє терористів, один з яких тримає у руках серп, а інший – молот.

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Знімок в Twitter опублікував блогер під ніком Necro Mancer. "Робочий і колгоспниця", - йдеться у підписі до фото.

"Косити і забивати - це їх усе", "Це що, прелюдія гей-порно?", - коментують користувачі мережі безглузде фото.

"Робочий і колгоспниця" - пам'ятник-"символ" радянської епохи, який представляє собою скульптурну групу з двох фігур з піднятими над головами серпом і молотом.

Раніше в мережі з'явилися фото занедбаного парку біля "Донбас-Арени" в окупованому Донецьку.