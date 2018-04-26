"Робочий і колгоспниця": у мережі висміяли безглузде фото бойовиків на Донбасі
09:26, 26 квітня 2018Курйози
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Блогер проводить аналогію між опублікованими знімком з терористами і радянським пам'ятником.
Безглузде фото викликало насмішки / фото twitter.com/666_mancer
У мережі висміяли фото, на якому зображені двоє терористів, один з яких тримає у руках серп, а інший – молот.
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Знімок в Twitter опублікував блогер під ніком Necro Mancer. "Робочий і колгоспниця", - йдеться у підписі до фото.
"Косити і забивати - це їх усе", "Це що, прелюдія гей-порно?", - коментують користувачі мережі безглузде фото.
"Робочий і колгоспниця" - пам'ятник-"символ" радянської епохи, який представляє собою скульптурну групу з двох фігур з піднятими над головами серпом і молотом.
Раніше в мережі з'явилися фото занедбаного парку біля "Донбас-Арени" в окупованому Донецьку.
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