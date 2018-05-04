В аеропорту Торонто кроха-єнот зірвав рейс літака

Спочатку наземний персонал перебував в подиві і не розумів, що потрібно робити.

В аеропорту Торонто єнот застряг в літаку авіакомпанії Air Canada, через що рейс AC1126 був затриманий на кілька годин.

Про це повідомляє CBC.

Малюк сховався всередині шланга блоку кондиціонування повітря, а виявили його, коли наземний персонал підключив цей блок до літака. Потоком повітря єнота підняло вгору і він потрапив у вентиляційну систему літака Embraer E190.

Пасажири спостерігали за цією драмою з вікон терміналу аеропорту. Спочатку наземний персонал перебував в подиві і не розумів, що потрібно робити.

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"Це було дійсно чимось новим. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного", - розповів один з пасажирів Демієн Лі.

За його словами, протягом години біля літака зібралося близько 15 осіб, включаючи персонал аеропорту й представників підрозділу з контролю за тваринами.

Зрештою було прийнято рішення зняти з літака деякі панелі, щоб дістати малюка.

Літак повинен був вилетіти о 14.50 за місцевим часом, проте визволити тварину вдалося лише близько 20.30. Але врятований єнот в результаті втік.

В якості компенсації за затримку рейсу авіакомпанія запропонувала пасажирам ваучери на купівлю їжі в аеропорт і знижку на майбутній переліт.

Раніше УНІАН повідомляв, що в багатоповерховому житловому будинку на Печерську з вентиляції витягли єнота. Тварину нещодавно привезли у нову квартиру, вона злякалася під час перевезення, тому і сховалася у вентиляційному каналі.