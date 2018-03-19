Був сильно наляканий та кусався: у Києві із вентиляції врятували єнота (фото)

09:58, 19 березня 2018
Курйози
6372
Тварина злякалося з-за переїзду / фото facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Мешканці квартири оперативно викликали команду порятунку тварин, пише Kyiv Animal Rescue Group в соцмережі.

Читайте такожЄнот-"грабіжник" хотів поцупити сумку з харчами просто на очах у власниці (відео)

"Єнот не встиг піти з вентиляції в центральний канал (квартира розташована на 17-му поверсі, шансів на виживання у центральному каналі було небагато)", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно перекрили вихід у центральний канал, заблокувавши прохід за межі квартири. Після чого за допомогою перфоратора у стіні було зроблено отвір, через який з вентиляції вдалося витягти єнота.

Єнот був сильно наляканий та кусався. Після вилучення тварина повернулася у свою кімнату.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року на Буковині єноти влаштували "бенкет" в магазині, тварини завдали збитки на 46 тисяч гривень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#єнот