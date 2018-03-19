Був сильно наляканий та кусався: у Києві із вентиляції врятували єнота (фото)

У стіні зробили отвір, через який з вентиляції вийшло витягти єнота.

У багатоповерховому житловому будинку на Печерську з вентиляції витягли єнота. Тварину нещодавно привезли у нову квартиру, вона злякалася під час перевезення, тому і сховалася у вентиляційному каналі.

Мешканці квартири оперативно викликали команду порятунку тварин, пише Kyiv Animal Rescue Group в соцмережі.

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"Єнот не встиг піти з вентиляції в центральний канал (квартира розташована на 17-му поверсі, шансів на виживання у центральному каналі було небагато)", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно перекрили вихід у центральний канал, заблокувавши прохід за межі квартири. Після чого за допомогою перфоратора у стіні було зроблено отвір, через який з вентиляції вдалося витягти єнота.

Єнот був сильно наляканий та кусався. Після вилучення тварина повернулася у свою кімнату.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року на Буковині єноти влаштували "бенкет" в магазині, тварини завдали збитки на 46 тисяч гривень.