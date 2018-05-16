У мережі висміяли фото Путіна на Кримському мосту

09:25, 16 травня 2018
Курйози
5059 0
Путін відкрив Кримський міст за кермом КамАЗа / фото facebook.com/alex.golobuckij

Читайте такожОкупанти запустили рух Кримським мостом (відео)

Курйозний знімок на своїй сторінці у Facebook опублікував політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Твоє обличчя, коли сидиш на шиї в охоронця, який руками тисне на педалі, - свої ноги не дістають!", - він висміяв фото Путіна за кермом КамАЗа.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані у Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #курйози#Володимир Путін#кримський міст