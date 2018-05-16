У мережі висміяли фото Путіна на Кримському мосту
09:25, 16 травня 2018Курйози
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Путін за кермом КамАЗа на Кримському мосту став "героєм" мемів і фотожаб.
Путін відкрив Кримський міст за кермом КамАЗа / фото facebook.com/alex.golobuckij
У мережі знову висміяли президента Росії Володимира Путіна через його зріст. Цього разу під час відкриття Кримського мосту.
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Курйозний знімок на своїй сторінці у Facebook опублікував політтехнолог Олексій Голобуцький.
"Твоє обличчя, коли сидиш на шиї в охоронця, який руками тисне на педалі, - свої ноги не дістають!", - він висміяв фото Путіна за кермом КамАЗа.
Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані у Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.
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