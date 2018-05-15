Путін відкрив Кримський міст

На окупованому Росією півострові сьогодні проходить церемонія відкриття Кримського мосту.

На відкриття Кримського мосту приїхав президент Росії Володимир Путін. Раніше окупанти анонсували, що він особисто візьме участь у церемонії.

Зазначається, що спочатку глава російської держави поспілкувався з будівельниками Керченського мосту.

Путін за кермом КамАЗа очолив колону з вантажівок. До цього він ознайомився з готовністю Єдиного центру управління дорожнім рухом до роботи транспортного переходу через Керченську протоку.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив одразу після анексії Криму - в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію - влітку 2019-го.

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Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Рух Кримським мостом для автомобілів буде відкрито 16 травня о 05:30.