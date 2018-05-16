Трамп придумав спосіб їсти бургери, сидячи на дієті

Президент США їсть бургери тільки з однією половинкою булочки, щоб вживати менше калорій.

Президент США Дональд Трам відомий своєю любов'ю до нездорової їжі, в тому числі до фаст-фуду. Однак він придумав спосіб, як їсти улюблену їжу, споживаючи при цьому менше калорій.

Секрет полягає в тому, щоб їсти гамбургери тільки з однією половинкою булочки, повідомляє The Independent. Однак дієтологи сумніваються в ефективності такого підходу.

Як повідомляє видання, ходять чутки, що стандартне замовлення Трампа в McDonald's складається з двох Бігмаків, одного бургера Філе-о-фіш і шоколадного молочного коктейлю. Таким чином навіть з однією половиною булочки в бургері, він споживає більше 2 тисяч ккал за раз.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року під час азійського туру президент США Дональд Трамп змусив Рекса Тіллерсона, який займав тоді пост держсекретаря, з'їсти несвіжу зелень.