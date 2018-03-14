"Їж салат, Рексе": Трамп змусив Тіллерсона з'їсти несвіжу зелень - ЗМІ

Трамп хвилювався, що нез'їдений салат образить представників Китаю.

Президент США Дональд Трамп змусив екс-держсекретаря Рекса Тіллерсона з'їсти несвіжий салат, пише The Wall Street Journal.

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Зазначається, що інцидент стався в листопаді 2017 року під час азійського туру Трампа. Коли в зал, де перебували представники делегації США, принесли тарілки з «Цезарем», в якому було зів'яле листя салату, американський президент розпорядився, щоб Тіллерсон його з'їв, бо хвилювався, що нез'їдений салат образить представників Китаю.

«Рексе, їж салат», - сказав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що Держсекретар США Рекс Тіллерсон звільнений з посади. На його місце призначений колишній директор ЦРУ Майк Помпео. За словами президента США Дональда Трампа, таке рішення прийнято через розбіжності у веденні зовнішньої політики.