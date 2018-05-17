У Німеччині чоловік сварився з папугою своєї дівчини, поки не приїхала поліція

Правоохоронці поїхали з будинку німця, оскільки не було виявлено слідів злочину.

Поліцейські в німецькому місті Леррах, розташованого поруч із швецарським кордоном, виїхали на виклик сусідів про домашнє насильство і виявили чоловіка, що сперечається з папугою.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на німецьке видання Barfi.

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"Правоохоронці прибули на місце події і почули крики за дверима. Однак коли правоохоронці увійшли всередину, вони виявили чоловіка, що сперечається з папугою. Чоловік заявив, що був дуже роздратований поведінкою птаха своєї дівчини і тому почав сварку. За інформацією поліцейських, папуга у відповідь голосно кричав", – йдеться у повідомленні.

В результаті правоохоронці залишили будинок німця, оскільки не було виявлено слідів злочину.

Нагадаємо, до поліцейської дільниці в індійському місті Раджура (штат Махараштра) звернулася 85-річна жінка. Вона стверджувала, що папуга її пасинка Суреша по кличці Харіял ображав її кожен раз, коли вона заходила в його будинок. Поліція поставилася до скарги серйозно і привела до дільниці Суреша і його папугу. Але в ході «слідчого експерименту» птах не сказав нічого поганого.