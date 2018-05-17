Кримський міст першим випробував не Путін - The Washington Post (фото)

Путін офіційно відкрив Кримський міст, проїхавшись ним за кермом КамАЗа.

Американські ЗМІ пишуть, що насправді Кримський міст відкрив не президент Росії Володимир Путін.

У The Washington Post звернули увагу на фото, яке в Instagram опублікував так званий живий талісман моста через Керченську протоку - кіт Місток.

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"Була одна проблема: Путіна на мосту випередили. Це зробили не демонстранти або якийсь політик, а біло-рудий кіт, який прогулявся мостом на день раніше", – іронізує автор статті Алекс Хортон.

За день до появи на Кримському мосту кіт "заявив", що швидко й першим перетнув Кримський міст.

"Першим пробіг 19 кілометрів. Все готово! Завтра урочисто разом з будівельниками і президентом відкриваю міст. А з 16 травня можете самі покататися, кого зустрічати?", – йшлося у повідомленні Містка в соцмережі.

Як повідомляли ЗМІ, президент Росії Володимир Путін проїхав Кримським мостом на КамАЗі з порушенням ПДР. Зазначалося, що Путін не був пристебнутий ременем безпеки за кермом, як і двоє його пасажирів, серед яких був керівник будівництва Олександр Островський. За це, за ПДР, передбачений штраф у розмірі тисячі рублів.