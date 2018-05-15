Путін-порушник: на відкритті Кримського мосту стався конфуз

Путін не був пристебнутий ременем безпеки за кермом.

Президент Росії Володимир Путін проїхав по Кримському мосту на КамАЗі з порушенням ПДР.

Читайте такожВідкриття Кримського мосту: експерт назвавши неприємні наслідки для України

Як повідомляє Znak.com першими по новому мосту на спеціалізованій техніці проїхали його будівельники. Колону вантажівок очолив Володимир Путін на помаранчевому КамАЗі. Процес «обкатки» шляхопроводу транслювали державні ЗМІ. Рух техніки можна було спостерігати з різних ракурсів.

Одна з камер була встановлена в кабіні путінського КамАЗа. Глядачі відзначили, що Путін не був пристебнутий ременем безпеки за кермом, як і двоє його пасажирів, серед яких був керівник будівництва Олександр Островський. За це, згідно ПДР, передбачений штраф у розмірі тисячі рублів.

Також у автомобілістів виникло питання про те, чи законно президент Росії рулить самоскидом.

Еее, а звідки у Путіна права на керування вантажівкою? — La Russie parle (@Russia_calls) 15 травня 2018 р.

Зазначимо, що КамАЗ, на якому Путін проїхався, потрапляє в категорію транспорту, яким поки заборонений проїзд по новому мосту. До кінця туристичного сезону 2018 року використовувати конструкцію можуть тільки автомобілі масою до 3,5 тонн і туристичні автобуси.

Як повідомляв УНІАН, на відкриття Кримського мосту приїхав президент Росії Володимир Путін.