Прем'єр Ізраїлю станцював "курячий" танок з переможницею Євробачення-2018 (відео)

Нині рухи із "курячого" танка повторює весь Ізраїль.

Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзилай завітала до прем'єра Ізраїлю Бенджаміна Нетаньяху в гості з подарунками.

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Окрім перемоги, представниця Ізраїлю привезла ще й льодяники у вигляді курки. У розмові Нетаньяху зізнався, що давно хотів станцювати так званий курячий танок – елемент виступу співачки, який глядачам запам’ятався найбільше.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у фінальному етапі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, що пройшов на португальській столиці Лісабоні в ніч з суботи на неділю, з 12 на 13 травня, перемогу здобула представниця Ізраїлю - 25-річна Нетта Барзілай.