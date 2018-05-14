Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай повернулася в Ізраїль і станцювала з натовпом прихильників (відео)

Нетта Барзілай принесла перемогу Ізраїлю у пісенному конкурсі Євробачення-2018.

Переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2018 Нетта Барзілай з Ізраїлю приземлилася в Тель-Авіві у понеділок, 14 травня.

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Там вона танцювала з натовпом шанувальників і журналістів, які їй аплодували, передає "Крим.Реалії".

Співачка повідомила, що вона дуже пишається й щаслива привезти до Ізраїлю привід для щастя: "Це великий момент для мене, для нас як делегації і для нас як для країни, у якої наразі не так багато приводів бути щасливою. Мене тішить усвідомлення того, що ми принесли привід для щастя".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, переможницею пісенного конкурсу Євробачення-2018 стала співачка з Ізраїлю Нетта Барзілай за результатами голосування телеглядачів і журі. Друге місце отримала учасниця від Кіпру Елені Фурейра, а третє – Сезар Семпсон, який цьогоріч представляв Австрію.