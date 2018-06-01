Чоловік застряг у туалеті, намагаючись дістати звідти телефон (відео)
10:13, 01 червня 2018Курйози
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Чоловік попався у "туалетну" пастку, намагаючись дістати телефон.
У Китаї чоловік застряг у туалеті, коли спробував дістати з нього телефон
У Китаї чоловік застряг у туалеті, коли спробував дістати з нього телефон. Він засунув руку надто глибоко, а витягти самостійно вже не зміг.
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На допомогу прийшли пожежники. Вони залили в отвір миючу рідину, аби зменшити тертя. Але руку визволити не вдалося, тому унітаз таки розбили.
Рука постраждалого почервоніла та розпухла, а от чи вдалося дістати телефон – не повідомлять.
Як повідомляв УНІАН, у Великобританії пенсіонерка, застрягши на чотири дні в туалеті, зв'язала онукові шарф.
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