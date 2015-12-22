У Великобританії пенсіонерка, застрягши на чотири дні в туалеті, зв'язала онукові шарф

Повідомляється, що інцидент стався в місті Філікстоу в англійському графстві Суффолк.

Пенсіонерка пішла в магазин за покупками і вирішила там зайти в туалет. Коли вона опинилася в убиральні, двері зачинилися, пише Daily Express.

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Жінка не могла вибратися через несправність дверей, і просиділа в кабінці чотири дні. Весь цей час жінка харчувалася льодяниками, які у неї були з собою, грілася сушаркою для рук, а спала на власному пальто. Ці чотири дні Гледіс в'язала шарф для внучки з пряжі, яку вона купила напередодні.

На крики бабусі ніхто не відреагував, а мобільного телефону у неї не було, тому вона змушена була чекати, коли хто-небудь спробує увійти в туалет.

«Я била по стінах і дверях, кричала, але ніхто мене не чув. Добре, що я як раз пройшлася по магазинах і придбала новий клубок ниток з вовни рожевого кольору. За цей час я зв'язала шарф в подарунок на Різдво одному з моїх онуків», — сказала Філліпс.