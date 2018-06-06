Крокодил накинувся на священика під час масового хрещення в озері

Рибалки використовували тенета, щоб не дати крокодилові забрати тіло загиблого.

На півдні Ефіопії крокодил накинувся на протестантського священика, який проводив масовий обряд хрещення, і вбив його.

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Як пише BBC, пастор Дохо Эшете увійшов у воду озера Абайа, похрестив першого віруючого, після чого на нього накинулася рептилія.

Крокодил покусав руки, ноги і спину людини, спроби свідків допомогти священику не принесли успіху.

Рибалки використовували тенета, щоб не дати крокодилові забрати тіло загиблого. Самій рептилії вдалося втекти.

Нагадаємо, раніше президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що команду експертів ООН з прав людини слід «згодувати крокодилам», якщо вона буде розслідувати його неоднозначну «війну з наркотиками» в країні.