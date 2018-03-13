Президент Філіппін запропонував згодувати експертів ООН крокодилам

10:16, 13 березня 2018
Світ
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REUTERS

Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що команду експертів ООН з прав людини слід «згодувати крокодилам», якщо вона буде розслідувати його неоднозначну «війну з наркотиками» в країні.

Читайте такожТрамп похвалився "чудовими стосунками" із філіппінським президентом ДутертеЯк повідомляє The Telegraph, відповідну заяву філіппінський лідер зробив перед військовими в місті Замбоанга, на продовження його суперечки з комісаром ООН з прав людини Зейдом Раад аль Хуссейном. Хуссейн раніше публічно заявив, що Дутерте потребує допомоги психіатра.

«Якщо ці ідіоти [представники ООН] приїдуть сюди, є тут крокодили? Ті, які їдять людей? Киньте с**их дітей до них», - заявив філіппінський лідер.

За даними офіційної статистики, з моменту приходу Дутерте до влади близько 4 тисяч філіппінців були вбиті в рамках його «війни з наркотиками». Тисячі людей, як стверджується, були вбиті прямо на вулицях.

Раніше Президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив військовим та поліції застрелити його, якщо він затримається на своїй посаді довше призначеного йому терміну.

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Теги: #Філіппіни#Дутерте