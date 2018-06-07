Екс-тренер київського Динамо оконфузився на "прямій лінії" Путіна (відео)

У мережі Газзаєва одразу ж розкритикували за виступ на "прямій лінії".

Колишнього тренера київського "Динамо" Валерія Газзаєва розкритикували у мережі через дивний виступ на "прямій лінії" з президентом Росії Володимиром Путіним.

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"Питання в тому, щоб Володимир Володимирович став... І що в центрі уваги була ваша особиста увага до футболу, Володимире Володимировичу. Мені дуже приємно це. Я вам хочу побажати міцного здоров'я, Володимиру Володимировичу. Хочу побажати, щоб господь Бог вас охороняв", – сказав Газзаєв під час прямої лінії з Путіним.

Виступ екс-наставника "Динамо" миттєво розкритикували у мережі: "Це жах!", "Соромно й не смішно".

Як повідомляв УНІАН, президента Російської Федерації Володимира Путіна під час "прямої лінії" відгородили від глядачів склом.