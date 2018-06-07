Нагадує шоу "За склом": Путіна на "прямій лінії" відгородили від глядачів (фото, відео)

14:25, 07 червня 2018
Курйози
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Путін виступає на "прямій лінії" / фото Лентач

Дивлячись на студію, в якій знімали спілкування глави РФ з росіянами, виникають асоціації з реаліті-шоу "За склом", передає "Главред".

У нових зоопарках глядачів також відгороджують від звірів склом, також у цілях безпеки скляні огорожі використовують під час хокейних матчів.

фото Лентач

Як повідомляв УНІАН, під час "прямої лінії" Президент РФ Володимир Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" у разі спроби звільнити Донбас.

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Теги: #Пряма лінія з Путіним#Володимир Путін