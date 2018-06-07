Нагадує шоу "За склом": Путіна на "прямій лінії" відгородили від глядачів (фото, відео)

Президент РФ під час "спілкування зі співвітчизниками" перебував за скляною стіною.

Президента Російської Федерації Володимира Путіна під час "прямої лінії" відгородили від глядачів склом.

Дивлячись на студію, в якій знімали спілкування глави РФ з росіянами, виникають асоціації з реаліті-шоу "За склом", передає "Главред".

У нових зоопарках глядачів також відгороджують від звірів склом, також у цілях безпеки скляні огорожі використовують під час хокейних матчів.

Як повідомляв УНІАН, під час "прямої лінії" Президент РФ Володимир Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" у разі спроби звільнити Донбас.