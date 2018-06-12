Брови прем'єра Канади стали новим мемом (фото, відео)

Відео з прес-конференції Джастіна Трюдо викликало бурхливі обговорення в мережі.

Користувачі мережі запідозрили, що прем'єр Канади Джастін Трюдо носить фальшиві брови.

Декому здалося, що в ролику у канадського лідера сповзає ліва брова. У Twitter вже з'явилося чимало жартів на цю тему.

Читайте такожІранським чоловікам заборонили робити татуювання і модні зачіски

Також в Twitter з'явився акаунт, присвячений бровам прем'єра Канади.

"Щоб ви знали, це правда. У Джастіна Трюдо фальшиві брови, та в основному він про нас дуже добре дбає. Але @realDonaldTrump (офіційний акаунт президента США. — Ред.) його сильно залякав, і піт послабив клей, на якому ми тримаємося. Не переживайте", — повідомили "брови Трюдо".

Водночас, деякі юзери помітили, що брова, яка "відвалюється" - оптична ілюзія.

Justin Trudeau is upset because he has found out that Donald Trump is putting up on Tariffs fake eyebrows😂 pic.twitter.com/Nu3HpmTLAx — Ross McCulloch (@Rossmac212) June 10, 2018

BREAKING: Canadian Mounties have launched a desperate search for Justin Trudeau's missing eyebrow.



DO NOT approach the eyebrow, which is believed to be searching for a Labatt's and may be armed. pic.twitter.com/vI72kRVscZ — Lee Stranahab (@stranahan) June 11, 2018

Just so you know, yes it's true. Justin Trudeau wears fake eyebrows and takes really good care of us most of the time. But he's really intimidated by @realDonaldTrump, and the sweat loosened the glue that keeps us attached. No biggie — Trudeau's Eyebrows (@TrudeausEyebro1) June 10, 2018

Раніше в мережі стало популярним відео з виступом президента США Дональда Трампа, але не завдяки промові глави американської держави, а жінці з дивною формою брів.