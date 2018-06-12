Брови прем'єра Канади стали новим мемом (фото, відео)

10:02, 12 червня 2018
Курйози
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Брова Трюдо викликала глузування в мережі / фото twitter.com/Rossmac212

Декому здалося, що в ролику у канадського лідера сповзає ліва брова. У Twitter вже з'явилося чимало жартів на цю тему.

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Також в Twitter з'явився акаунт, присвячений бровам прем'єра Канади.

"Щоб ви знали, це правда. У Джастіна Трюдо фальшиві брови, та в основному він про нас дуже добре дбає. Але @realDonaldTrump (офіційний акаунт президента США. — Ред.) його сильно залякав, і піт послабив клей, на якому ми тримаємося. Не переживайте", — повідомили "брови Трюдо".

Водночас, деякі юзери помітили, що брова, яка "відвалюється" - оптична ілюзія.

Раніше в мережі стало популярним відео з виступом президента США Дональда Трампа, але не завдяки промові глави американської держави, а жінці з дивною формою брів.

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Теги: #Канада#Трюдо