Брови прем'єра Канади стали новим мемом (фото, відео)
Користувачі мережі запідозрили, що прем'єр Канади Джастін Трюдо носить фальшиві брови.
Декому здалося, що в ролику у канадського лідера сповзає ліва брова. У Twitter вже з'явилося чимало жартів на цю тему.
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Також в Twitter з'явився акаунт, присвячений бровам прем'єра Канади.
"Щоб ви знали, це правда. У Джастіна Трюдо фальшиві брови, та в основному він про нас дуже добре дбає. Але @realDonaldTrump (офіційний акаунт президента США. — Ред.) його сильно залякав, і піт послабив клей, на якому ми тримаємося. Не переживайте", — повідомили "брови Трюдо".
Водночас, деякі юзери помітили, що брова, яка "відвалюється" - оптична ілюзія.
Justin Trudeau is upset because he has found out that Donald Trump is putting up on Tariffs fake eyebrows😂 pic.twitter.com/Nu3HpmTLAx— Ross McCulloch (@Rossmac212) June 10, 2018
BREAKING: Canadian Mounties have launched a desperate search for Justin Trudeau's missing eyebrow.— Lee Stranahab (@stranahan) June 11, 2018
DO NOT approach the eyebrow, which is believed to be searching for a Labatt's and may be armed. pic.twitter.com/vI72kRVscZ
Just so you know, yes it's true. Justin Trudeau wears fake eyebrows and takes really good care of us most of the time. But he's really intimidated by @realDonaldTrump, and the sweat loosened the glue that keeps us attached. No biggie— Trudeau's Eyebrows (@TrudeausEyebro1) June 10, 2018
Раніше в мережі стало популярним відео з виступом президента США Дональда Трампа, але не завдяки промові глави американської держави, а жінці з дивною формою брів.