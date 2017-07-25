Жінка з дивно нафарбованими бровами "затьмарила" виступ Трампа (фото, відео)

У Мережі стає популярним відео з виступом президента США Дональда Трампа, але не завдяки промові глави американської держави, а жінці з дивною формою брів.

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На опублікованому відеозаписі видно, як позаду Трампа стоїть жінка з дивно піднятими намальованими бровами.

I feel so bad for this woman. This press conference is going to end and she's going to find out she's the talk of Twitter. #eyebrows#trumppic.twitter.com/jYy3WUxpii — Daniel Heffner (@CoolHandDan26) July 24, 2017

When you realize that your eyebrows are a victim of Obamacare. pic.twitter.com/k8DCZq17ot — Bad Guy Zero (@BadGuyZero) July 24, 2017

Oh honey, those eyebrows are a існуючих condition. pic.twitter.com/nefvPG0d9a — Karen from Finance (@krissten_app) July 24, 2017

Як повідомляв УНІАН, раніше було опубліковано відео, як Трамп вступив у боротьбу з вітром заради кашкета військового.