Жінка з дивно нафарбованими бровами "затьмарила" виступ Трампа (фото, відео)
Жінка стала об'єктом для жартів серед користувачів соцмереж.
У Мережі стає популярним відео з виступом президента США Дональда Трампа, але не завдяки промові глави американської держави, а жінці з дивною формою брів.
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На опублікованому відеозаписі видно, як позаду Трампа стоїть жінка з дивно піднятими намальованими бровами.
I feel so bad for this woman. This press conference is going to end and she's going to find out she's the talk of Twitter. #eyebrows#trumppic.twitter.com/jYy3WUxpii— Daniel Heffner (@CoolHandDan26) July 24, 2017
When you realize that your eyebrows are a victim of Obamacare. pic.twitter.com/k8DCZq17ot— Bad Guy Zero (@BadGuyZero) July 24, 2017
Are this woman's eyebrows covered under the new #Trump plan for #healthcare? pic.twitter.com/rihyFi5r69— Nora Crest️ (@1RagingBuddha) July 24, 2017
Oh honey, those eyebrows are a існуючих condition. pic.twitter.com/nefvPG0d9a— Karen from Finance (@krissten_app) July 24, 2017
Як повідомляв УНІАН, раніше було опубліковано відео, як Трамп вступив у боротьбу з вітром заради кашкета військового.