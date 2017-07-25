Жінка з дивно нафарбованими бровами "затьмарила" виступ Трампа (фото, відео)

12:33, 25 липня 2017
Курйози
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Жінка стала об'єктом для жартів серед користувачів соцмереж.

Виступ Трампа залишилося непоміченим через брів жінки / Скріншот

У Мережі стає популярним відео з виступом президента США Дональда Трампа, але не завдяки промові глави американської держави, а жінці з дивною формою брів.

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На опублікованому відеозаписі видно, як позаду Трампа стоїть жінка з дивно піднятими намальованими бровами.

Як повідомляв УНІАН, раніше було опубліковано відео, як Трамп вступив у боротьбу з вітром заради кашкета військового.

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Теги: #дивно нафарбовані брови#жінка на виступі Трампа