"Треш за межею розуміння": журналіст висміяв святкування Дня Росії у Донецьку

У Донецьку відзначають день, коли фактично РФ від них відмовилася, зазначив журналіст.

У вівторок, 12 червня, в окупованому Донецьку відсвяткували День Росії.

Як пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський, це "якийсь треш за межею розуміння нормальної людини".

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"Люди, які хочуть до Росії і воюють за "русский мир", помпезно відзначають річницю суверенітету Росії і початку кінця СРСР. Тобто день, коли Росія фактично від них відмовилася", - йдеться у його повідомленні.

"Не знаю, як взагалі вмістити це в рамки хоч якої-небудь логіки. Щоб поєднати у голові "ДНР" і єльцинську декларацію про суверенітет РРФСР, потрібно дійсно бути психічно хворим", - додав журналіст.

Раніше Казанський повідомляв, що в окупований Донецьк тепер надсилають не лише російських найманців, яких видають за місцевих шахтарів, але і російський шмурдяк, який видають за місцеве пиво.