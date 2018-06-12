До Донецька надсилають не лише найманців РФ, а й російський шмурдяк - журналіст (фото)

В окупований Донецьк надсилають російське пиво, яке видають за місцеве.

В окупований Донецьк тепер надсилають не лише російських найманців, яких видають за місцевих шахтарів, але й російський шмурдяк, який видають за місцеве пиво.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський. За його словами, мабуть, звичка штампувати фейки і симулякри перекинулася з медіасфери на комерцію.

"Навіть не уявляв раніше, що окупація може набувати таких химерних форм. Цікаво, чи залишиться врешті-решт у Донецьку що-небудь донецьке?", - йдеться в його повідомленні.

Раніше так звана "Луганська народна республіка" ввела імпортні мита на пиво із сусідньої псевдореспубліки - "ДНР".