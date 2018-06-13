Єнот-"павук" забрався на 23-поверхову офісну будівлю (фото, відео)

Тварина самостійно забралась на 23-й поверх по прямовисній стіні.

В американському місті Сен-Пол, штат Міннесота, єнот забрався по стіні на 23-й поверх хмарочоса, як "людина-павук".

Читайте такожАмериканець викликав поліцію через родину єнотів, яка фактично звалилася на голову (відео)

За переміщенням тварини та рятувальною операцією стежать мільйони людей - і ця історія поки не закінчилася. Так, єнот став "ньюсмейкером №1" в Америці: деякі канали почали вести пряму трансляцію з місця події.

У мережі користувачі почали активно міркувати, як врятувати тварину. Ключова проблема полягає в тому, що в будівлі не відчиняються вікна.

He is on the підвіконні on our floor. He seems to be doing well. We've been told that the building has live traps on the roof and are trying to get him to go up there. We all have just to keep our fingers crossed.. #mprraccoonpic.twitter.com/HY1PkuFKz0 — Paige Donnelly law (@donnelly_law) June 12, 2018

I don't know if I can watch this much longer. The #mprraccoon is scaling the UBS Tower. Now 12 stories up. pic.twitter.com/MaP35MLo9j — Tim Nelson (@timnelson_mpr) June 12, 2018

My picture from the 13th floor around noon. Hope he makes it down OK! #mprraccoonpic.twitter.com/gfVWysn9iO — Ben (@Johnson88Ben) June 12, 2018

Раніше в аеропорту Торонто єнот застряг у літаку авіакомпанії Air Canada, через що рейс AC1126 був затриманий на кілька годин.