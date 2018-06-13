Єнот-"павук" забрався на 23-поверхову офісну будівлю (фото, відео)

13:04, 13 червня 2018
Курйози
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За долею єнота стежила вся Америка / фото twitter.com/Johnson88Ben

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За переміщенням тварини та рятувальною операцією стежать мільйони людей - і ця історія поки не закінчилася. Так, єнот став "ньюсмейкером №1" в Америці: деякі канали почали вести пряму трансляцію з місця події.

У мережі користувачі почали активно міркувати, як врятувати тварину. Ключова проблема полягає в тому, що в будівлі не відчиняються вікна.

Раніше в аеропорту Торонто єнот застряг у літаку авіакомпанії Air Canada, через що рейс AC1126 був затриманий на кілька годин.

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Теги: #США#єнот