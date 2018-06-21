В Австралії кумедний вомбат переплутав пральну машинку із норою і поселився в ній (відео)

Пригоди вомбата на відео зняли працівники австралійського заповідника, вони і допомогли тварині вилізти.

В Австралії вомбат переплутав пральну машинку з норою і поселився в ній.

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Як йдеться в сюжеті ТСН в Австралії чотирилапий звір переплутав пральну машину із норою. Та підкорив Мережу. Тварина – мешкає на території заповідника. Коли вомбат побачив пральну машинку, одразу стрибнув усередину.

Щосили вомбат намагався притоптати брудні речі, щоби влізти самому, а потім з переляку ще й прокрутив барабан

Пригоди вомбата на відео зняли працівники австралійського заповідника, вони і допомогли тварині вилізти.