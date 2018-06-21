В Австралії кумедний вомбат переплутав пральну машинку із норою і поселився в ній (відео)
10:29, 21 червня 2018Курйози
2880 0
Пригоди вомбата на відео зняли працівники австралійського заповідника, вони і допомогли тварині вилізти.
Вомбат стрибнув у пральну машинку / Скріншот відео ТСН
В Австралії вомбат переплутав пральну машинку з норою і поселився в ній.
Читайте такожВ Австралії вбивця шість років переховувався в зоопарку і з'їв черепаху
Як йдеться в сюжеті ТСН в Австралії чотирилапий звір переплутав пральну машину із норою. Та підкорив Мережу. Тварина – мешкає на території заповідника. Коли вомбат побачив пральну машинку, одразу стрибнув усередину.
Щосили вомбат намагався притоптати брудні речі, щоби влізти самому, а потім з переляку ще й прокрутив барабан
Пригоди вомбата на відео зняли працівники австралійського заповідника, вони і допомогли тварині вилізти.
В Австралії вомбат переплутав пральну машинку з норою і поселився в ній
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter