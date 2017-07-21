Вчені: перші люди в Австралії застали гігантських вомбата та варана

Археологи знайшли підтвердження того, що австралійські аборигени набагато раніше заселили континент, ніж вважалося раніше - згідно з останніми даними, вони прибули на материк близько 65 тис. років тому. Таким чином, прийнятий у науці час заселення Австралії людиною може відсунутися на 18 тис. років у минуле, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Приводом для перегляду дат послужило відкриття найдавніших кам'яних сокир та рисувальних знарядь з охрою в гроті Маджедбебе поблизу національного парку Какаду на Північній території.

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Як кажуть дослідники, що опублікували результати своєї роботи в журналі Nature, мова йде про найдавніші пристосування для наскельного живопису у світі - сокир і примітивних пензлів.

Антропологи десятиліттями сперечалися про час заселення континенту: за різними їхніми оцінками, люди з'явилися в Австралії від 47 до 60 тис. років тому. Ймовірно, вони припливли на материк з архіпелагів Південно-Східної Азії, коли рівень води був набагато нижче.

Нове відкриття підтверджує, що перші люди в Австралії застали мегафауну континенту, зокрема - гігантського вомбата та варана.

Землею, де проводилися розкопки, володіє плем'я міррар, чиї інтереси представляє Корпорація аборигенів Гундджейхми, які дали археологам дозвіл на розкопки. Представники етнічної групи міррар працювали пліч-о-пліч з археологами, витягуючи породу і стежачи за збереженням добутих об'єктів.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно вчені в результаті аналізу ДНК древньої людини, знайденої в печері Холенштейн-Штадель на півдні Німеччини, встановили, що Homo sapiens поріднилися з неандертальцями задовго до основної міграції з Африки.