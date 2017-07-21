Вчені: перші люди в Австралії застали гігантських вомбата та варана
Знахідки археологів вказують на те, що аборигени заселили Австралію раніше, ніж вважалося.
Археологи знайшли підтвердження того, що австралійські аборигени набагато раніше заселили континент, ніж вважалося раніше - згідно з останніми даними, вони прибули на материк близько 65 тис. років тому. Таким чином, прийнятий у науці час заселення Австралії людиною може відсунутися на 18 тис. років у минуле, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Приводом для перегляду дат послужило відкриття найдавніших кам'яних сокир та рисувальних знарядь з охрою в гроті Маджедбебе поблизу національного парку Какаду на Північній території.
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Як кажуть дослідники, що опублікували результати своєї роботи в журналі Nature, мова йде про найдавніші пристосування для наскельного живопису у світі - сокир і примітивних пензлів.
Антропологи десятиліттями сперечалися про час заселення континенту: за різними їхніми оцінками, люди з'явилися в Австралії від 47 до 60 тис. років тому. Ймовірно, вони припливли на материк з архіпелагів Південно-Східної Азії, коли рівень води був набагато нижче.
Нове відкриття підтверджує, що перші люди в Австралії застали мегафауну континенту, зокрема - гігантського вомбата та варана.
Землею, де проводилися розкопки, володіє плем'я міррар, чиї інтереси представляє Корпорація аборигенів Гундджейхми, які дали археологам дозвіл на розкопки. Представники етнічної групи міррар працювали пліч-о-пліч з археологами, витягуючи породу і стежачи за збереженням добутих об'єктів.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно вчені в результаті аналізу ДНК древньої людини, знайденої в печері Холенштейн-Штадель на півдні Німеччини, встановили, що Homo sapiens поріднилися з неандертальцями задовго до основної міграції з Африки.