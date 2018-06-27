Битва за пісуар: у метро Сінгапура пасажири не поділили чергу в туалет

Залишається невідомим, чи вдалося героям битви скористатися туалетом за призначенням.

На одній із станцій "легкого" метро в Сінгапурі сталася бійка між двома чоловіками за вільний пісуар в громадському туалеті.

Як повідомляє видання The Straits Times, участь у бійці, крім двох головних героїв події, також взяли супроводжуючі їх друзі.

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Бійка за пісуар між двома чоловіками віком 32 та 39 років, що почалася в туалеті, перемістилася на вулицю. Щоб зупинити епічне протистояння, знадобилася допомога трьох поліцейських, які заарештували активістів за порушення громадського порядку.

Залишається невідомим, чи вдалося героям цієї битви скористатися туалетом за призначенням, і наскільки сильним було їх бажання "полегшити свою долю", враховуючи, як швидко вони забули про свою головну мету і переключилися один на одного.

Також не повідомляється, яке покарання за порушення громадського порядку нестимуть учасники інциденту, що не поділили чергу до одного вільного пісуара.

Нагадаємо, раніше в Китаї чоловік застряг у туалеті, коли спробував дістати з нього телефон. Він засунув руку занадто глибоко, а витягнути самостійно вже не зміг.