У США у чоловіка ледь не згоріли ноги через вибух камери для підглядання під спідниці

Чоловік отримав опіки і розповів про все священику, а потім заявив поліції, що скоїв злочин сексуального характеру. Але його відпустили, адже він не встиг зробити ніяких знімків.

Житель штату Вісконсін у США отримав опіки після того, як у його черевику вибухнула прихована відеокамера. Чоловік з її допомогою збирався знімати частини тіла жінок на вулиці, але інцидент стався до того, як він що-небудь зняв.

Як передає Бі-бі-сі, за даними місцевої поліції, 32-річний чоловік сам здався владі. Йому не було пред'явлено жодних звинувачень. Вибухнула не сама камера, а її батарейка.

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"Після вибуху він отримав медичну допомогу, так як у нього були опіки. Потім він зізнався в тому, що сталося, своєму священику", - повідомили в поліції.

Чоловік заявив, що скоїв злочин сексуального характеру. Але в поліції йому "дали кілька порад про те, як себе вести, а потім відпустили".

У 2015 році у Вісконсині був прийнятий закон, згідно з яким фотографування під спідницею без дозволу вважається тяжким злочином. Порушникам цього закону у Вісконсині загрожує до трьох з половиною років ув'язнення, а також штраф у розмірі 10 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві чоловік пограбував сам себе і сів у в'язницю.